ANKARA’YA KAR YAĞACAK MI? 28 Ocak – 1 Şubat 2026 Ankara 5 Günlük Hava Durumu

Başkentte yaşayan vatandaşlar, kış aylarının son günlerine girilirken “Ankara’ya kar yağacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. 28 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan hava durumu görünümü, Ankara’da yağışlı ve zaman zaman soğuyan bir havanın etkili olacağını gösteriyor. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıklardaki düşüş, kar ihtimalini yeniden gündeme taşıyor.

28 OCAK – 1 ŞUBAT 2026 ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Önümüzdeki beş günlük süreçte Ankara genelinde yağışın etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının gündüzleri sınırlı artışlar gösterdiği, geceleri ise belirgin şekilde düştüğü görülüyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 28 Ocak Çarşamba Yağmurlu 6 8 29 Ocak Perşembe Yağmurlu 2 11 30 Ocak Cuma Yağmurlu 7 12 31 Ocak Cumartesi Yağmurlu 4 7 1 Şubat Pazar Yağmurlu 4 6

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

28 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara’da yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Sıcaklık değerlerinin özellikle gündüz saatlerinde sıfırın üzerinde seyretmesi, bu beş günlük dönemde kar yağışı ihtimalini zayıflatıyor.

Buna karşın gece sıcaklıklarının düşmesi, yüksek kesimlerde kısa süreli karla karışık yağmur olasılığını gündeme getirse de, şehir merkezinde kalıcı bir kar yağışı beklenmiyor.

2 VE 3 ŞUBAT İÇİN KAR UYARISI

Uzun vadeli hava tahminlerine göre Ankara’da 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Bu gelişme, sıcaklıkların sıfıra yaklaşmasıyla birlikte yağış türünde değişime işaret ediyor.

3 Şubat Salı günü ise Ankara genelinde kar yağışı beklentisi öne çıkıyor. Bu tarihte soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte, başkentte kış şartlarının daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

Ankara’ya kar yağacak mı?

28 Ocak – 1 Şubat 2026 arasında Ankara’da kar beklenmiyor, yağışların yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Ankara’da kar ne zaman bekleniyor?

Uzun vadeli tahminlere göre 2 Şubat’ta karla karışık yağmur, 3 Şubat’ta ise kar yağışı bekleniyor.

Ankara 5 günlük hava durumu nasıl?

Ankara’da önümüzdeki beş gün yağmurlu geçecek; en yüksek sıcaklıklar 8–12 derece, en düşük sıcaklıklar ise 2–6 derece aralığında seyredecek.

Ankara’ya kar yağacak mı? sorusunun yanıtı kısa vadede netleşmiş durumda. 28 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında başkentte yağışlı ancak ılık sayılabilecek bir hava bekleniyor. Ancak Şubat ayının ilk günleriyle birlikte, özellikle 3 Şubat’ta kar yağışı ihtimali Ankara için yeniden gündeme geliyor.