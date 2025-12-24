Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak? Meteoroloji Tarih Verdi!

Başkentte yaşayan milyonlarca kişi aynı sorunun yanıtını arıyor: Ankara’ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) paylaştığı son veriler, Ankara için kar ihtimalinin netleşmeye başladığını gösteriyor. Özellikle hafta sonu sıcaklıklardaki sert düşüş dikkat çekiyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (24–28 ARALIK 2025)

MGM’nin yayımladığı Ankara 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, başkentte sıcaklıklar kademeli olarak düşerken kar ihtimali de güçleniyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 24 Aralık Çarşamba Çok Bulutlu 2 8 25 Aralık Perşembe Çok Bulutlu 2 8 26 Aralık Cuma Yağmurlu 2 7 27 Aralık Cumartesi Karla Karışık Yağmur -1 4 28 Aralık Pazar Parçalı Bulutlu -2 3

ANKARA’YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

5 günlük tahminlere göre Ankara’da 27 Aralık Cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Bu tarih, başkentte kar ihtimalinin ilk kez ciddi şekilde ortaya çıktığı gün olarak öne çıkıyor.

Gece sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi, yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimalini artırıyor.

MGM’DEN ORTA VE UZUN VADELİ KAR TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün orta ve uzun vadeli tahminlerine göre ise Ankara için asıl kar ihtimali ay sonunda güçleniyor.

29 ve 30 Aralık 2025’te Kar Bekleniyor

MGM verilerine göre Ankara’da 29 ve 30 Aralık 2025 tarihlerinde kar yağışı bekleniyor. Bu tarihlerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışının etkili olabileceği belirtiliyor.

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI NEDEN GECİKTİ?

Uzmanlara göre Ankara’da kar yağışının gecikmesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkili oldu. Ancak Aralık ayının son günleriyle birlikte soğuk hava dalgasının etkisini artırması bekleniyor.

Ankara’ya ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da 27 Aralık’ta karla karışık yağmur, 29 ve 30 Aralık 2025 tarihlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Ankara’da hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonunda sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Cumartesi günü karla karışık yağmur görülebilir.

Ankara 5 günlük hava durumu nasıl?

24–26 Aralık tarihleri bulutlu ve yağmurlu, 27 Aralık karla karışık yağmurlu, 28 Aralık ise soğuk ve parçalı bulutlu geçecek.

Ankara’da kar kalıcı olur mu?

29 ve 30 Aralık’ta beklenen kar yağışının, sıcaklıkların düşük seyretmesi halinde yer yer kalıcı olabileceği değerlendiriliyor.

Ankara’ya ne zaman kar yağacak? sorusu için MGM verileri net sinyaller veriyor. 27 Aralık’ta kar ihtimali başlarken, 29 ve 30 Aralık 2025 tarihlerinde başkentte kar yağışı bekleniyor.

Ankaralıların özellikle ay sonuna doğru soğuk hava ve kar yağışına karşı hazırlıklı olması öneriliyor.