Anket: ABD halkının yarıya yakını Ukrayna için çok fazla harcama yapıldığını düşünüyor
Kaynak: AA
ABD'de yapılan anket, ülke halkının yaklaşık yarısının hükümetin Ukrayna'ya destekleri konusunda "aşırı harcama" yaptığına inandığını ortaya koydu.
Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, kamuoyuna ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek hakkındaki görüşü soruldu.
Ankete katılanların yüzde 45'i, hükümetin Ukrayna için "aşırı harcama" yaptığına inandığı yönünde görüş bildirdi.
Anket, 2-6 Kasım'da 1239 kişi ile yapıldı.
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