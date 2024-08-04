Anket: AKP'den kopan seçmen hangi partiye gidiyor?

MetroPOLL'ün anketine göre, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde AKP'ye oy veren seçmenin ilk tercihi CHP oldu. Kararsızların oranı ise yaklaşık 11 puan olarak görüldü.

MetroPOLL Araştırma'nın AKP'den kopan seçmenlerin hangi partiye gittiğine ilişkin anketinin sonuçları paylaşıldı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı anket, 12-16 Temmuz tarihlerinde 1699 kişi ile gerçekleştirildi.

Seçmenlere ''Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?'' diye sorulan ankette, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde AKP'ye oy veren yüzde 35.32'lik seçmenin oransal ve puansal dağılımı paylaşıldı.

AKP seçmeninin yaklaşık 17 puanının partilerinden uzaklaştığı görülen ankette, seçmenlerin ilk tercihi CHP oldu.

Seçmenlerin yaklaşık 11 puanı 'kararsız' olurken, CHP'ye giden seçmenlerin oranı 2.26 puan oldu.

MHP 0.88 puan ile ikinci sırada yer alırken, İYİ Parti 0.57, DEM Parti 0.35, diğer partiler ise 1.73 puan olarak görüldü.