Anket: Almanya'da aşırı sağcı AfD hangi eyalette önde?

Almanya'da yapılan anket, Saksonya-Anhalt eyaletinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin açık ara önde olduğunu ortaya koydu.

Infratest dimap araştırma kuruluşu, Magdeburger Volksstimme gazetesi için Saksonya-Anhalt'da 6 Eylül 2026'da düzenlenecek eyalet meclisi seçimleri kapsamında anket düzenledi.

Eyalette 28 Ağustos-2 Eylül'de 1167 kişinin katılımıyla yapılan ankete göre, AfD yüzde 39 oyla açık ara farkla birinci sırada yer alıyor.

Başbakan Friedrich Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 27 ile ikinci, Sol Parti yüzde 13 ile üçüncü, federal düzeyde hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 7 ile dördüncü sırada bulunuyor.

"Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) partisinin de yüzde 6 oyla yüzde 5'lik seçim barajını aşarak eyalet meclisine girebileceği tahmin ediliyor.

Anketin, bir yıl sonra yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde sandıktan çıkacak sonuçlara yansıması durumunda, hiçbir partinin AfD ile koalisyon yapmak istememesinden dolayı eyalet hükümetinin kurulması zorlaşacak.

AfD Eş Başkanı Alice Weidel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, eyalet seçimlerine bir yıl kala artık AfD olmadan hükümet kurmanın mümkün olmayacağını belirterek, "Sadece Saksonya-Anhalt eyaletinde değil" ifadesini kullandı.

2021'de yapılan Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimlerinde, CDU yüzde 37,1 ile birinci, AfD ise 20,8 ile ikinci sırada yer almıştı.