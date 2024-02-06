Anket: Almanya’da gençlerin yarısından fazlası hükümete güvenmiyor

Almanya’da Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan ankete göre gençlerin yarısından fazlası hükümete güvenmiyor.

Almanya'da Bertelsmann Vakfınca yapılan ankete göre, Almanya’da 18-30 yaş aralığındakilerin yüzde 52’si hükümete güvenmediğini ifade etti. Bu yaş grubunda hükümete güvenenlerin oranı yüzde 39’da kalırken yüzde 9’u da "bilmiyorum" yanıtını verdi.

Ankete katılan 18-30 yaş aralığındakiler arasında parlamentoya güvenmeyenlerin oranı yüzde 45, güvenenlerin oranı ise yüzde 35 oldu.

Almanya’da gençler en fazla yüzde 79 ile eğitim sistemine güven duyarken, bu sistemi yüzde 74 ile bilim, yüzde 62 ile Avrupa Birliği (AB), yüzde 59 ile demokrasi, yüzde 55'şer ile hukuk düzeni ve NATO, yüzde 53 ile Birleşmiş Milletler (BM) takip etti.

Gençlerin yüzde 60’ı medyaya, yüzde 58’i dine ve yüze 53’ü çok uluslu şirketlere güven duymadığını aktarırken, gençler Avrupa’nın ortalamasının üstünde demokrasiye (yüzde 50) ve AB’ye (yüzde 57) güven duyuyor.

Ankete katılan 31-70 yaş aralığındakilerin yüzde 49’u hükümete, yüzde 46’sı parlamentoya güvenmiyor.