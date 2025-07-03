Anket: "Amerikan gururu" son 24 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD’de yapılan ankete göre, ülkesiyle "aşırı" veya "çok" gurur duyanların oranı yaklaşık yüzde 58 ile 2001’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Araştırma şirketi Gallup’un 2-19 Haziran tarihlerinde rastgele seçilen 1000 yetişkinle yaptığı ankette, katılımcılara "ABD’li olmaktan ne kadar gurur duydukları" soruldu.

Katılımcıların yüzde 41’i "aşırı", yüzde 17’si ise "çok" gurur duyduklarını belirtirken toplamda yüzde 58’e ulaşan "Amerikan gururu" son 24 yıldaki en düşük seviyeye geriledi.

"HİÇ" GURUR DUYMAYAN ABD'LİLERİN ORANI 4 PUAN ARTTI

"Amerikan gururu", geçen yıl haziranda yapılan ankete göre yüzde 9 azalarak 2020’deki yüzde 63 oranının altına düştü ve 2001’den bu yana yapılan anketler arasında en düşük seviyeye düştü.

Katılımcıların yüzde 19'u ABD'li olmaktan "orta derecede", yüzde 11'i ise "biraz" gurur duyduğunu belirtti. Ülkesiyle "hiç" gurur duymadığını ifade eden katılımcıların oranının yüzde 9 olduğu saptandı.

Ayrıca, ülkesiyle "hiç" gurur duymayan ABD'lilerin oranının geçen seneye göre 4 puan arttığı tespit edildi.

Öte yandan, ankete göre ABD ile "aşırı" gurur duyan Cumhuriyetçi katılımcıların oranı yüzde 77 iken Demokratlar arasında bu oran yüzde 20 olarak belirlendi.