Anket: Biden-Trump tartışmasını kim kazandı?

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği ilk canlı yayın tartışmasına ilişkin anketin sonuçlarına göre, izleyicilerin yüzde 67'si Trump'ın başarılı olduğunu düşünüyor.

ABD Başkanı Biden ve eski Başkan Donald Trump, CNN'nin Atlanta'daki stüdyosunda ilk canlı yayın tartışmaları için bir araya geldi.

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile yaptığı ankette katılımcılar, çeşitli konularda kozlarını paylaşan Biden ve Trump'ın performansını değerlendirdi.

Anketin sonucuna göre, katılımcıların yüzde 67'si Trump'ın, yüzde 33'ü ise Biden'ın daha iyi performans sergilediğini görüşünü paylaştı.

Tartışma öncesi yapılan ankette ise aynı katılımcıların yüzde 55'i Trump'ın, yüzde 45'i ise Biden'ın daha iyi performans sergileyeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, programı izleyen katılımcıların yüzde 81'i seçimler için başkanlık tercihlerinin değişmediğini ifade ederken, yüzde 14'ü tartışma sonucu tercihlerini gözden geçirdiklerini fakat yine de fikirlerinin değişmediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 5'i ise Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasının tercihlerini değiştirdiği yönünde oy kullandı.