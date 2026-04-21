Anket: Birleşik Krallık halkının yüzde 63'ü AB'ye dönmek istiyor

YouGov'un sonuçlarını kamuoyu ile paylaştığı ankete göre Birleşik Krallık halkının yüzde 63'ü Avrupa Birliği'ne (AB) dönmek istiyor.

16-17 Nisan tarihlerinde 2 bin 104 kişi ile yapılan araştırmada Birleşik Krallık halkının yüzde 63'ü AB'ye geri dönmek istediğini, yüzde 37'si ise bu şekilde kalmak istediklerini bildirdi.

Ocak ayına göre AB'ye geri dönmek isteyenlerin oranında 2 puanlık azalış, bu şekilde kalmak isteyenlerin oranında ise 2 puanlık artış gözlendi.

REFERANDUM'DA YÜZDE 52 'EVET' DEMİŞTİ

Birleşik Krallık'ta 2016 yılında yapılan 'Brexit' referandumunda halkın yüzde 51,9'u AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. İngiltere ve Galler'de çoğunluk ayrılma yönünde oy kullanırken İskoçya, Kuzey İrlanda ve Cebelitarık AB'de kalınması yönünde oy kullanmıştı. Referandum sonucunda 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık resmen AB'den ayrılmıştı.