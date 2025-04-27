Anket: 'Ekonomi kötü yönetiliyor' diyenler çoğunlukta, AKP-MHP seçmeninin oranı dikkat çekti

MetroPoll Araştırma, 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında 1 bin 202 katılımcı ile yapılan ekonomi anketinin sonuçlarını paylaştı.

28 ilde yapılan araştırmada katılımcılara "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yöneltildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

'Türkiye’nin Nabzı' ankete göre, yurttaşların yüzde 71,8 ekonominin kötü yönetildiğini, yüzde 24,7’si ise iyi yönetildiğini söyledi.

Cevap vermeyenler (yüzde 3,5) ise değerlendirme dışı bırakıldı.

Ekonomiye olumsuz bakanların oranlarında AKP ve MHP seçmenleri arasında da dikkat çekici seviyede.

Parti bazında ekonomi yönetimi değerlendirmeleri:

AKP: Seçmenin yüzde 51,4’ü ekonominin iyi yönetildiğini düşünürken, yüzde 43,5’i kötü olarak değerlendiriyor.

MHP: Seçmenin yüzde 54,2’si ekonomi yönetimini olumlu bulurken, yüzde 42,7’si olumsuz görüş bildirdi.

CHP: Seçmenin yüzde 96,2’si ekonominin kötü yönetildiğini söylerken, iyi yönettiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 3,1 oldu.

İYİ Parti: Seçmenin yüzde 95,8’i ekonomi yönetimini kötü buldu.

HDP/Yeşil Sol Parti: Seçmenin yüzde 91,5’i de ekonominin kötü yönetildiğini ifade etti.

Diğer partilere oy verenlerin ise yüzde 89,9’u ekonomik gidişattan memnun değil.