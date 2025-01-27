Anket: 'Hükümetin ekonomi politikası başarısız" diyenler çoğunlukta

Area Araştırma, "Ocak 2025 - Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı.

Araştırma 22- 24 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplam 2.022 kişi ile CAPI (Bilgisayar destekli yüz yüze görüşme) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Örneklem hata payı; %95 güven düzeyinde tasarım etkisi de göz önünde tutularak ±%2,18 olarak hesaplandı.

CHP-AKP ARASINDAKİ FARK ÇOK AZ

Araştırmadaki seçim anketinde katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Toplam seçmen üzerinden dağılım" yapıldığında AKP 22.9 puan ile ilk sırada, CHP 22.7 puan ile ikinci sırada yer aldı.

MHP'nin puanı 7.4, DEM Parti'nin 6.3, Zafer Partisi'nin 5.9, İYİ Parti'nin 5.5, Yeniden Refah'ın 2.5 puana ulaştığı görüldü.

"Geçerli oylar üzerinden dağılım" yapıldığında AKP'nin puanı 29.3, CHP'nin puanı ise 29.1 oldu.

Diğer partilerin oyu şöyle oldu:

MHP: %9.5

DEM Parti: %8.1

Zafer: %7.6

İYİ Parti: %7

Yeniden Refah: 3.2

SİSTEM BAŞARILI BULUNMUYOR

Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların %60.1'i "Başarısız", %36.2'si "Başarılı" bulduğunu kaydetti.

EKONOMİ POLİTİKASI BAŞARISIZ

"Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 73.6'sı "Başarısız", yüzde 24.3'ü "Başarılı" bulduğunu belirtti. "Fikrim yok" diyenlerin oranı yüzde 2.1 oldu.

"TÜRKİYE'NİN YÖNETİM SİSTEMİ NE OLMALI?"

"Sizce Türkiye’nin yönetim sistemi ne olmalıdır?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 54.7'si "Parlamenter Sistem", yüzde 38.7'si "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" cevabını verdi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise 6.6 oldu.