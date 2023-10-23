Anket: İsraillilerin yüzde 66'sı Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 66'sı 7 Ekim'de yaşanan hatalardan dolayı Başbakan Benjamin Netanyahu'nun savaşın ardından istifasını istiyor. Ankete katılanların yüzde 75'i ise Aksa Tufanı'nın sorumlusu olarak Netanyahu'yu gösteriyor.

Dünya 23.10.2023 14:56 Giriş: 23.10.2023 14:56

Güncelleme: 23.10.2023 15:03 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

İsrail'de yapılan bir ankete göre İsraillilerin yüzde 66'sı Başbakan Benjamin Netanyahu'nun istifasını istiyor. İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi ülkede 18 yaş üstü 1442 kişinin katıldığı bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. Söz konusu araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 75'i 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa Tufanı saldırılarında yaşanan İsrail'deki güvenlik açığından Başbakan Netanyahu'nun sorumlu olduğuna inanıyor. Ankete katılanların yüzde 66'sı savaşın ardından Netanyahu'nun istifasını isterken, yüzde 64'ü savaştan sonra İsrail Meclisi'nin feshedilmesini ve genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor. Önceki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'a oy verdiğini belirtenlerin yüzde 45'i de savaşın hemen ardından seçimlerin yapılmasını istiyor. Yedioth gazetesi, bugün yayınlanan bir haberinde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki güncel gelişmeler konusunda Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi yaşandığını yazmıştı. Haaretz gazetesinde dün çıkan haberde de Netanyahu'nun 7 Ekim'deki saldırıların tahmin edilememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı belirtilmişti. CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 17. gün: İsrail'den Gazze'ye 'sızma operasyonu' Yediot Ahronot: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var