Anket: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Asal Araştırma şirketi tarafından yapılan, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğine yönelik anket sonuçları yayımlandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilk sırada Mansur Yavaş yer alırken ikinci sırada Ekrem İmamoğlu, üçüncü sırada ise Özgür Özel yer aldı.

Asal Araştırma şirketi, "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarını yayımladı.

Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken Asal Araştırma, muhalefet kesiminin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bir anket yaptı.

10-17 Temmuz tarihlerinde 26 ilde yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa sizce muhalefetin kim olmalıdır?" sorusu yönetildi.

2 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 23.5'i ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini belirtirken, yüzde 20.8'i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdi. İmamoğlu'nu ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 29.6'sı ise "Fikrim yok/cevap yok" yanıtını verdi.

Anket sonuçlarına göre sıralama şöyle:

1 » Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 23,5

2 » İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 20,8

3 » CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10,1

4 » Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 2,4

5 » Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 2,2

6 » Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 2

7 » CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 2



