Anket sonucu gösterdi: Selçuk Bayraktar, kayınpederi Erdoğan’ı solladı

Anket şirketleri bugüne kadar Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile Özgür Özel'in yarıştığı senaryoyu vatandaşlara sorarken, GÜNDEMAR bu kez Erdoğan'ın aday alternatiflerini vatandaşa sordu.

"Selçuk Bayraktar aday olursa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne olur?" sorusuna da yanıt veren GÜNDEMAR'IN 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında 2.255 kişinin katılımıyla yaptığı anket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olası siyasi alternatifler ve kamuoyundaki eğilimlere odaklandı. Türkiye genelindeki 60 ilden, panel sistemine kayıtlı kişiler arasından seçilen katılımcılar yüzde 95 güven düzeyinde yanıtlar verdi.

SONUÇ DEĞİŞMEDİ

CHP'nin olası adayları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel seçilirken Erdoğan'ın alternatifi olarak belirlenen Selçuk Bayraktar diğer alternatiflerden fazla oy aldı ancak sonuç değişmedi.

Erdoğan'ın İmamoğlu, Yavaş ve Özel'e karşı farklı kaybettiği görülürken Bayraktar da olası adaylıkta üç rakibine karşı galip gelemedi.

Ankete göre Selçuk Bayraktar, Mansur Yavaş karşısında yüzde 38,8, Ekrem İmamoğlu karşısında 40,7, Özgür Özel karşısında ise yüzde 42,1 oranında oy alıyor.

Olası bir Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde kararsızlar ve protesto oylar dağıtılmadan önce Ekrem İmamoğlu %48,03, Recep Tayyip Erdoğan ise %34,68 oy oranını yakaladı. Kararsız ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldığında ise İmamoğlu %58,07, Erdoğan %41,93 oy oranına ulaşarak aradaki farkı 16,14 puana taşıdı.