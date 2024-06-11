Anket: Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?

Asal Araştırma'nın anketine göre, "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 26.7'si "Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış" dedi. Gıda fiyatlarındaki artış seçeneğini "Kira ve konut fiyatlarındaki artış", "Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının yüksekliği", "Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği" ve "Enflasyonun yüksekliği" yanıtları takip etti.

Ekonomi 11.06.2024 11:32 Giriş: 11.06.2024 11:32

Güncelleme: 11.06.2024 11:42 Kaynak: Haber Merkezi

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