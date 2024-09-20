Anket: Türkiye erken seçime gitmeli mi?

Yöneylem Araştırma'nın yaptığı son seçim anketine yanıt veren katılımcıların yüzde 54,1'i erken seçim yapılmasını istiyor.

Yöneylem, 13-16 Eylül tarihleri arasında "Türkiye Siyaset Araştırması" anketi düzenledi. Buna göre, katılımcılara "Türkiye'nin erken seçime gitmesini ister misiniz?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 54,1'i 'erken seçim yapılmalı' dedi.

Ankete katılanların yüzde 37,7'si ise erken seçime karşı olduğunu belirtti. 'Fikrim yok' veya 'kararsızım' diyenlerin oranı ise yüzde 8,2.

Öte yandan Yöneylem'in 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Bu Pazar Milletvekilliği Seçimi Olsa" sorulu anket ise 2 bin 100 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Anketin sonucuna göre, "kararsızlar ve oy kullanmayacaklar" dağıtıldıktan sonra CHP 34.7 puan ile ilk sırada yer aldı. CHP'yi 30.2 puan ile AKP takip etti. DEM Parti'nin puanı 9.6 olurken, MHP'de bu oran 9.4 olarak görüldü.