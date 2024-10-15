Anket: Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?

Asal Araştırma, eylül ayındaki gerçekleştirilen "Türkiye'nin en önemli sorunu" anketinin sonuçlarını paylaştı.

22-29 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 520 kişi ile görüşülen ankette katılımcılara "Sizce, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

Ankette katılımcıların yüzde 56.8'i "Ekonomi" yanıtını verdi.

Ekonomiyi, yüzde 8.2 ile "adaletsizlik", yüzde 5 ile "mülteciler", yüzde 4.5 ile "işsizlik/istihdam", yüzde 4.2 ile "eğitim", yüzde 3.5 ile "şiddet olayları" takip etti.