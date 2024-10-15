Anket: Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?
Asal Araştırma'nın anketine katılanlar, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna 'Ekonomi' yanıtını verdi. "Ekonomi" diyenler yüzde 56.8 ile açık ara farkla ilk sırada yer aldı.
Asal Araştırma, eylül ayındaki gerçekleştirilen "Türkiye'nin en önemli sorunu" anketinin sonuçlarını paylaştı.
22-29 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 520 kişi ile görüşülen ankette katılımcılara "Sizce, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.
Ankette katılımcıların yüzde 56.8'i "Ekonomi" yanıtını verdi.
Ekonomiyi, yüzde 8.2 ile "adaletsizlik", yüzde 5 ile "mülteciler", yüzde 4.5 ile "işsizlik/istihdam", yüzde 4.2 ile "eğitim", yüzde 3.5 ile "şiddet olayları" takip etti.
Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) October 14, 2024
⚫️Ekonomi:%56.8
⚫️Adaletsizlik: %8.2
⚫️Mülteciler:%5.0
⚫️İşsizlik:%4.5
⚫️Eğitim:%4.2
⚫️Şiddet olayları:%3.5
⚫️Ahlaki değer kaybı:%2.0
⚫️Güvenlik/Asayiş:%1.8
⚫️Kentsel dönüşüm/Deprem:%0.9
⚫️Terör:%0.8
⚫️Sağlık:%0.5
⚫️Her şey sorun:%5.7… pic.twitter.com/YXWoiwbtmd