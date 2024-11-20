Anket: Yurttaşlar, özel hastanelerin yeteri kadar denetlendiğini düşünüyor mu?

Yenidoğan çetesi davası görülmeye devam ederken sağlık alanındaki özelleştirmeler kamuoyu gündeminde daha fazla tartışılmaya başladı.

Bu doğrultuda Asal Araştırma, özel hastanelerin yeteri kadar denetlenip denetlenmediğiyle ilgili yurttaşlarla görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

9-17 Kasım tarihlerinde 26 ilde toplam 2 bin 15 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre toplumun yüzde 71.6'sı özel hastanelerin yeteri kadar denetlenmediğini düşünüyor.

Yeteri kadar denetlendiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 19.

AKP SEÇMENİNİN YARISINDAN FAZLASI 'HAYIR' DEDİ

Siyasi parti aidiyetlerine göre sınıflandırılan sonuçlara göre ise AKP seçmeninin yüzde 52'si, MHP seçmeninin yüzde 65'i, CHP seçmeninin yüzde 81'i, DEM Parti seçmeninin yüzde 79'u, İYİ Parti seçmeninin yüzde 75'i, diğer seçmenlerin de yüzde 76'sı özel hastanelerin yeteri kadar denetlenmediğini düşünüyor.