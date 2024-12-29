Ankette İmamoğlu öne çıktı

Haber Merkezi

ORC Araştırma 22-26 Aralık tarihlerinde CHP’ye oy veren seçmenlerle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Ankete göre CHP’li seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismi öne çıktı.

"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı hangisi olmalı?" sorusuna yüzde 39.1 ‘Ekrem İmamoğlu’, yüzde 35.4 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ‘Mansur Yavaş’ dedi. ‘Her ikisi de olur’ diyenlerin oranı yüzde 14.8, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 10.7 oldu.

CHP’li seçmenlerin yüzde 53.7’si CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin yönetimini başarılı bulduğunu söyledi. ‘Ne başarılı ne başarısız’ diyenlerin yüzde 16.7, başarısız diyenlerin oranı ise yüzde 29.6.