Ankette öne geçti, ‘kaset krizi’ patladı

Dış Haberler

Macaristan’da nisan ayındaki kritik seçimler yaklaşırken anketlerde öne geçerek Başbakan Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarına tehdit oluşturan muhalefet lideri Peter Magyar hakkında “seks kaseti” iddiası gündeme geldi. Magyar, eski kız arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişki sırasında bilgisi dışında kaydedildiği iddia edilen bir video nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Söz konusu ilişkinin rızaya dayalı olduğunu ve herhangi bir yasadışı eylemde bulunmadığını belirten Magyar, Ağustos 2024'te bir parti sonrası fotoğraflardaki daireye gittiğini kabul etti.

İKTİDARI SUÇLADI

Dairedeki diğer kişilerin yanlarında uyuşturucu olabileceğini kabul eden Magyar, kendisinin uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu testinden geçmeye hazır olduğunu ifade ederek görüntülerin tamamının yayımlanmasını istedi.

Magyar, “bal tuzağı” olarak nitelendirdiği olayın siyasi kampanyasını zayıflatmak amacıyla Orban hükümeti tarafından organize edildiğini öne sürdü. Orban’ın eski müttefiklerinden biri olan Magyar, yaşananları “Rus tarzı karalama kampanyası” olarak nitelendirdi.

Fidesz yetkilileri ise fotoğrafların yayılmasında rolleri olduğu iddialarını reddetti. Magyar, nisan ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Başbakan Viktor Orban’ın Fidesz Partisi’nin başlıca rakibi olan Tisza Partisi’ne liderlik ediyor. Son anketlere göre %35’le Tizsa, 2010’dan bu yana iktidarda olan Fidesz’in önüne geçti.

OTORİTERLİK İNŞASI

Başbakan Orban, Macaristan’da otoriter bir rejim inşa etme yolunda ilerlerken Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gerilim, Macaristan siyasetine de yansıyor. Moskova’nın kıtadaki az sayıda müttefiklerinden biri olan Orban, AB’nin Ukrayna’daki savaşı sürdürme çabalarına ve Brüksel’in başta göç olmak üzere birçok politikasına karşı çıkıyor.

Orban, ABD Başkanı Donald Trump’a paralel şekilde Avrupa’nın “gerileme döneminde olduğunu” savunuyor. Orban ayrıca iktidarda geçirdiği yıllar içinde de yargı, basın, sermaye ve sivil toplum üzerinde baskıyı artırdı.