Anlaşma hazır: Gözler İsrail’de

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail’in 46 binden fazla kişiyi katlettiği Gazze Şeridi’nde saldırıları sürerken ateşkese ilişkin taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.

Katar’da yürütülen müzakerelere ilişkin Katar medyasına konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, esir karşılığı ateşkes anlaşmasının tamamlandığını belirterek “Arabulucular anlaşmayı duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun onayını bekliyor” dedi.

Hamas sözcüsü Cihat Taha ise Gazze’de ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını ve İsrail tarafının buna vereceği cevabı beklediklerini teyit etti. Taha, Netanyahu’nun temsilcisinin Katar’ın başkenti Doha’ya gelerek son düzenlemeleri onaylamasını beklediklerini kaydetti.

İKİ AŞAMALI PLAN

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu’nun aralarında Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet Direktörü Ronen Bar’ın da bulunduğu heyeti, anlaşmayı onaylamak üzere Doha’ya gönderme kararı aldığını açıkladı. İsrail basını da esir takasında neredeyse tam bir anlaşmaya varıldığını ve İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesine dair planların onaylandığını ileri sürdü.

Haaretz gazetesi, İsrail’in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi noktalardan ve hangi yerlerden çekileceği konusunda mutabakat sağlandı. Ateşkesin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise esirlerin serbest bırakılması ve İsrail’in mutabık kalınan bölgelerden çekilmesi planlanıyor. Yediot Ahronot gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90’ı üzerinde anlaşmaya varıldı. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın, Hamas’ın İsrail’in anlaşmanın ikinci aşamasını uygulayacağına dair garantiler istemesinde yattığı ileri sürüldü. Kaynakara göre Hamas, Netanyahu’nun siyasi hedeflerine ulaştıktan sonra saldırılara devam etmesinden endişe ediyor. Takas anlaşması görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin ardından ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın temsilcisi Steven Witkoff’un da dün İsrail’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile görüştüğü aktarıldı.