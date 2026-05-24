Anlaşma hem çok uzak hem de yakın

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu, anlaşmanın Washington'a bağlı olduğunu söyledi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in İran ile ABD arasında mesaj alışverişinde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret ettiğini belirten Bekayi, "Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ SONA ERMELİ

İran'ın odak noktasının savaşının sona erdirilmesi olduğunu söyleyen Bekayi, ABD ve İran'ın ortaya koyduğu görüşlerin çözüme ulaşabilme noktasında birbirine yaklaştığını ancak bunun anlaşma manasına gelmediğini vurguladı. Bekayi, "ABD'nin çelişkili tutumu nedeniyle sürecin değiştiğini söyleyemeyiz" diye konuştu.

Bekayi ayrıca, İran'ın ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklifinde, hem nükleer konulara hem de dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması hususuna atıf yapıldığını dile getirdi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede, "Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak" dedi.

TÜM PROGRAMLAR İPTAL

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik olası yeni saldırıları değerlendirdiğine ilişkin iddialar gündemindeyken, hafta sonu için planladığı New Jersey programını ve oğlunun düğününe katılımını iptal etti.

New York Post, CBS, Fox News gibi haber kuruluşlarında yer alan Trump’ın İran’a yönelik olası yeni askeri seçenekleri değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından ABD Başkanı, bu hafta sonu için planlanan iki programını iptal etti.

İran ise geri adım atmayacağı mesajını yineledi. İran hükümeti “teslim olmayacaklarını” açıklarken, İran Devrim Muhafızları ABD’nin yeni bir saldırı düzenlemesi halinde savaşın “bölgenin ötesine taşınabileceği” uyarısında bulundu.

DİREKTÖR DE GİTTİ

Öte yandan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek Başkan Donald Trump'a istifasını sundu. ABD basınında, Gabbard'ın, daha önce istifa eden yardımcısı Joe Kent gibi ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı olduğuna dair haberler çıkmıştı.

Basında, Beyaz Saray yetkililerinin, Gabbard'ı Venezuela'ya ilişkin operasyonel görüşmelerin dışında bıraktığını ve Trump'ın, hassas planlama süreçleri konusunda kendisine tam olarak güvenmediğini öne süren iddialara da yer verilmişti.