Anlaşma sağlandı: Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi

Süper Lig temsilcisi Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen eski futbolcusu Sacha Boey ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano, iki kulübün kiralık olarak anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fransız futbolcu 2022-2023 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Sarı kırmızılı ekipte 83 maça çıkan Boey, 4 gol 4 asistlik performans üretmişti.

Boey, Bayern Münih'te 38 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol, asist üretti.

SİNGO SAKATLIK SEBEBİYLE SÜRE ALAMADI

Sarı kırmızılı kulüpte sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan Wilfred Singo, henüz beklenen performansı üretemedi.

30 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a katılan Singo, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 1'i Türkiye Kupası, 7'si Süper Lig müsabakası olmak üzere 11 maçta toplam 598 dakika süre aldı.

Bu müsabakalarda Singo 1 asist üretti.

Sarı kırmızılılarda sağ bek pozisyonunda ağırlıklı olarak Roland Sallai forma giydi.

Sallai, bu sezon 30 maçta forma giydi ve 1 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Macar oyuncu 2 bin 453 dakika süre aldı.