'Anlaşma sağlandı' iddiası: Kevin Danso adım adım Fenerbahçe'ye

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yaptığı açıklamada, "3 tane olmazsa olmaz ihtiyacımız var. 2 stoper ve sol bek almalıyız" demişti.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde ilk takviyesini stoper bölgesine yapmaya çok yaklaştı.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre, sarı-lacivertli idarecilerin listedeki isimlerden biri olan Kevin Danso ile el sıkıştığı öğrenildi.

Avusturyalı stoperle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Lens ile olan küçük pürüzleri de yakın zamanda çözüp transferde mutlu sona ulaşmayı düşünüyor.

Sarı-lacivertlileri bu transferde en çok zorlayan durumun 26 yaşındaki futbolcunun 25 milyon euro olan güncel piyasa değeri. Bu fiyatı çok bulan yönetimin, Fransız kulübü ile sıkı bir pazarlığa girerken ücreti aşağıya çekmeyi başardığı bildirildi.

Augsburg altyapısında yetişen oyuncu, Southampton ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giydikten sonra 2021’de 5.5 milyon euro karşılığında RC Lens’e imza attı.