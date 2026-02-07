Anmadan çok seçim startı oldu

Politika Servisi

Depremin üçüncü yılında iktidar gerçeği perdelemekle meşgul. Erdoğan ve Bahçeli acıları paylaşmaya geldiklerini unutup 2027'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine start verdiler.

Politika Servisi Çamur içinde kalan sokaklar, duran ekonomi, yok olan kültür, barakalarda sıkışan hayatlar... Hiçbiri yoktu iktidar sözcülerinin ağızlarında. Varsa yoksa hamaset, öfke ve inşaat rakamları. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü tam anlamıyla seçim öncesi miting havasına soktu.

İkilinin Osmaniye ziyareti için seçtikleri tema "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" oldu. MHP liderinin şehri olan Osmaniye'de her şey iki liderin şovuna göre ayarlandı. Müzikler, süslemeler, LED ekranlarda verilen görüntüler iki liderin ağzından dökülecekler için hazırlanmıştı. Toplanan paralara, alınan kredilere, içeriden ve dışarıdan gelen bağışlara rağmen üç yılda gelinen noktayı başarı olarak sunacak konuşmacılara çok iyi bir “altlık” hazırlandı. Bu kadar tantanaya rağmen yurttaşı çok havaya sokabildiklerini söylemek mümkün değil. Hele Erdoğan'ın konuşması sırasında izleyici iyice gevşemişti. Nasıl gevşemesin? Konuşmalarda her şey var, bir tek insan yok.

MUHALEFET HEDEFTE

İlk sözü alan Devlet Bahçeli, muhalefet partilerini, başta da CHP'yi hedef tahtasına oturttu. Bahçeli, “Henüz toprak altında feryatlar duyuluyorken devletin acze düştüğünü utanmadan sıkılmadan iddia eden fırsat düşkünü kötü niyetliler, olmayan ganimeti yağmalamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa sürede düşmüştür” dedi. MHP lideri, sanki tüm bunlar milyonların gözleri önünde yaşanmamış gibi insanların gözüne bakarak gerçeği rahatlıkla saklayabildi.

Bahçeli konuşmasının devamında, “O tarihlerde haciz altındaki ağız ve iradeleriyle 'devlet nerede' diye soran nevzuhur soytarılara; hamdolsun bakmasını ve görmesini bildikten sonra devlet, her yerde olduğunu göstere göstere ispat etmiştir” dedi. Oysa bir sokağa inse insanların üç yıl sonra da aynı soruyu sorduğunu duyacaktı: Devlet nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhalefete saldırmakta ortağını aratmadı. Erdoğan, "Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Koro halinde 'devlet vatandaşını yalnız bıraktı' dediler. 'Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor' dediler. 'Bunlar bu evleri bitiremez' dediler. İşte evler burada. Bunların 'bitmez' dediği evler burada" diye konuştu.

ÖZEL: UNUTTURMAYALIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen haftanın tamamını deprem bölgesinde geçirdi. Özel, son olarak Hatay’da konuştu. Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretlerine atıf yapan Özel, “Asıl deprem turistinin kimler olduğunu görüyorsunuz” dedi. Özel, “Tayyip Bey Suudi Arabistan’da prensle kucaklaşmaya gitti. Herkes sevdikleriyle buluştu, ben de sevdiklerimle bir aradayım” ifadelerini kullandı.

Özel, depremin yaşandığı gece Malatya’ya geldiğini hatırlattı. Özel, “Bundan 3 yıl önceki depreme ülke olarak hazırlıksız yakalandık; açıkça söylemek gerekir ki iktidar partisi depreme mazeretsiz yakalandı” dedi. Depremin ardından 270 bin kişinin hâlâ konteynerlerde yaşadığına dikkat çeken Özel, kira fiyatlarına ve barınma krizine işaret etti. Erdoğan’ın Osmaniye’de yapacağı konuşmaya değinen Özel, “Dükkânlar, rezerv alanlar, köy evleri dahil hiç faiz almayacağız de. Eğer bunu yaparsa teşekkür edeceğim. Deprem konutlarından para almayacağını ilan et, deprem konutlarına boş senet işlerinden vazgeç” şeklinde konuştu.

∗∗∗

MECLİS SIRALARI BOŞ KALDI

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında Meclis'te yapılan özel oturuma milletvekillerinin katılımı oldukça düşük kaldı. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin yıl dönümünde düzenlenen özel oturumda, toplam 592 milletvekilinden sadece 45’i Genel Kurul salonunda hazır bulundu. Oturuma; CHP’den 19, AKP ve DEM Parti’den 8’er, MHP’den 4, İYİ Parti ve Yeni Yol’dan ise 2’şer milletvekili katıldı. Depremde yaşamını yitiren on binlerce kişi ülkenin dört bir yanında anılırken, Meclis’teki özel oturumda sıraların büyük ölçüde boş kalması dikkat çekti.