Anmaya açılan dava ertelendi

Haber Merkezi

10 Ekim Katliamı’nın 1’inci yıl dönümünde anmaya katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 69 kişinin davası mütalaa açıklanması için 24 Şubat tarihine ertelendi. Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 20’nci duruşmasına, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatları da katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma da, iddia makamı sanıklardan Caner Karataş’ın vefat ettiğini belirterek, hakkındaki davanın düşürüldüğü kararını açıkladı. Avukatların mütalaa için ek süre talebinde bulunması üzerine mahkeme, davayı mütalaanın açıklanması için 24 Şubat tarihine erteledi.