Anne Baba Dayanışma Ağı: "18 Nisan'da Çağlayan'dayız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan protestoların ardından yüzlerce kişi gözaltına alınırken, cezaevinde tutulan öğrenciler için tepkiler sürüyor.

Hem Çağlayan Adliyesi’nde, hem Silivri’de çocuklarımız için her yerdeyiz. 74 AsCM’den 6 tahliye kararı daha açıklandı. Serbest bırakılan, serbest bırakılmayan, ev hapsi, adli kontrol şartı verilen tüm çocuklarımızın ilk duruşması için 18 Nisan’da 09:30’da Çağlayan’dayız. pic.twitter.com/WRIhayLd19 — Anne Baba Dayanışma Ağı (@annebabadayanis) April 16, 2025

Çocukları hâlâ tutuklu bulunan ailelerin oluşturduğu Anne Baba Dayanışma Ağı ise yeni bir eylem çağrısında bulundu.

Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan yapılan çağrıda, "Hem Çağlayan Adliyesi’nde, hem Silivri’de çocuklarımız için her yerdeyiz. 74 AsCM’den 6 tahliye kararı daha açıklandı. Serbest bırakılan, serbest bırakılmayan, ev hapsi, adli kontrol şartı verilen tüm çocuklarımızın ilk duruşması için 18 Nisan’da 09:30’da Çağlayan’dayız" ifadelerine yer verildi.