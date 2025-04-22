Anne Baba Dayanışma Ağı: "Esila için, çocuklarımız için"

İBB'ye yönelik operasyonların ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan ardından tutuklanan onlarca genç hâlâ cezaevinde.

Anne Baba Dayanışma Ağı hukuksuzca cezaevinde tutulan gençler için "Serbest bırakın" çağrısı yapıyor.

Bugün 21.00'da X'te tag çalışması yapacak olan aileler şöyle dedi:

"Aklımız, kalbimiz hala tutuklu kalan çocuklarımızda. İlk günden itibaren çocuklarımızın çağrısı “Bizi içerden almadan gündemden düşürmeyin” oldu. Ciddi sağlık sorunları yaşayan “Sesimiz olmayı bırakmayın.” diyen

#EsilaİçinÇocuklarımızİçin bu akşam 21:00’da X’te buluşuyoruz."