Anne Baba Dayanışma Ağı mücadeleyi büyütmeye çağırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından başlayan eylemlerde binlerce kişi gözaltına alındı yüzlerce kişi ise tutuklandı. Gözaltına alınanların ve tutuklananların birçoğunu üniversiteli gençler oluşturdu.

Anayasal haklarını kullanan, geleceğine sahip çıkan gençlerin hukuksuzca özgürlüklerinden mahrum edilmesine karşı aileleri bir araya geldi. "Anne Baba Dayanışma Ağı" ismiyle bir araya gelen aileler çocukları için özgürlük talep ediyor.

Sosyal medya hesaplarını açan aileler ilk paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "Biz tutuklanan, gözaltına alınan çocuklarımızın anne babaları olarak çocuklarımızın yanındayız. Tüm çocuklarımız özgür kalıncaya kadar dayanışma içinde olacağız. Onlar bizim geleceğimiz."