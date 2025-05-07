Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan Silivri'de eylem: Adalet istiyoruz!

Anne Baba Dayanışma Ağı, tutuklu bulunan gençler için Silivri Cezaevi'nin önünde eylem gerçekleştirdi.

Eylemde "Çocuklarımız için adalet istiyoruz", "Anneler burada evlatlarının yanında", "Çocuklarımızın yanımızda olmadığı gün bize Annler Günü olamaz" döviz ve pankartları taşındı.

Eylemde yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın sağlıklarından, yaşamlarından kaygı duyuyoruz. Biz ilk kez bir bayramı çocuklarımızdan ayrı geçirdik. Bu pazar Anneler Günü. Çocuklarımız serbest bırakılmazsa Anneler Günü'nde ilk kez ayrı geçireceğiz. Çocuklarımızının yanımızda olmadığı hiçbir gün, Anneler Günü olmayacak" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Biz anne-babalar, çocuklarımız için adalet istiyoruz. Biz anne-babalar, çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadan başka ülkelerde değil, kendi ülkemizde eşit, özgür bir hayat yaşamalarını istiyoruz. Biz anne-babalar, çocuklarımızın anayasal ve demokratik haklarını kullandığı için tutuklanmadığı, yaşamın en temel hakkı olduğunu biliyoruz"

Açıklamada, "Biz anne-babalar, çocuklarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz" çağrısı yapıldı.