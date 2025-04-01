Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan tutuklu gençler için çağrı: #VizeÖncesiÖzgürlük

İstanbul’da belediyeye yönelik operasyon sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan çok sayıda üniversiteli gencin ailesinin çocuklarının serbest bırakılması talebiyle oluşturduğu Anne Baba Dayanışma Ağı, öğrencilerin vizeleri olduğunu hatırlattı ve gençlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Sosyal medyada gençlerin serbest bırakılması için çeşitli etiket kampanyaları düzenleyen Anne Baba Dayanışma Ağı'nın bugünkü gündemi, yaklaşan sınav haftasıydı.

#VizeÖncesiÖzgürlük tag'ına çağrı yapan Anne Baba Dayanışma Ağı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Tutuklanan, gözaltına alınan çocuklarımızın bayram tatili sonrası vizeleri, sınavları var. Çocuklarımızın eğitim hakkı için, gelecek umutları için herkesi 21:00’da #VizeÖncesiÖzgürlük etiketimize destek olmaya, çocuklarımıza ses olmaya çağırıyoruz."

Söz konusu etikete kısa süre içinde binlerce yurttaş destek verdi.