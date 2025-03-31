Anne Baba Dayanışma Ağı, saat 21.00'de #ÇocuklarımızıSerbestBırakın dedi

İstanbul’da belediyeye yönelik operasyon sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan çok sayıda üniversiteli gencin ailesinin çocuklarının serbest bırakılması talebiyle oluşturduğu Anne Baba Dayanışma Ağı, bugün saat 21.00'de sosyal medyada #ÇocuklarımızıSerbestBırakın etiketiyle seslerini duyurdu. Binlerce yurttaş etikete destek verdi.

Anne Baba Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Herkesi bu akşam (31 Mart 2025 Pazartesi) saat 21:00’da #ÇocuklarımızıSerbestBırakın etiketi ile çocuklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz."