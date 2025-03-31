Anne Baba Dayanışma Ağı, saat 21.00'de #ÇocuklarımızıSerbestBırakın demeye çağırıyor

İstanbul’da belediyeye yönelik operasyon sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan çok sayıda üniversiteli gencin ailesinin çocuklarının serbest bırakılması talebiyle oluşturduğu Anne Baba Dayanışma Ağı, bugün saat 21.00'de sosyal medyada #ÇocuklarımızıSerbestBırakın etiketiyle seslerini duyuracak. Yapılan açıklamada tüm yurttaşlar çocukların sesine ses olmaya davet edildi.

Anne Baba Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herkesi bu akşam (31 Mart 2025 Pazartesi) saat 21:00’da #ÇocuklarımızıSerbestBırakın etiketi ile çocuklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz."