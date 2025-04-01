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Anne-Baba Dayanışma Ağı’ndan Silivri’deki tutuklu öğrencilerin ailelerine destek

Anne-Baba Dayanışma Ağı, bugün Silivri Cezaevi önünde bir araya gelerek Saraçhane’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan öğrencilerin aileleriyle dayanışma gösterdi.

Güncel
  • 01.04.2025 16:31
  • Giriş: 01.04.2025 16:31
  • Güncelleme: 01.04.2025 16:35
Kaynak: Haber Merkezi
Anne-Baba Dayanışma Ağı’ndan Silivri’deki tutuklu öğrencilerin ailelerine destek

Öğrenci Veli Derneği’nin çağrısıyla kurulan Anne-Baba Dayanışma Ağı, bugün İstanbul Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde bir araya gelerek, Saraçhane’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan öğrencilerin aileleriyle dayanışma gösterdi.

Bayram nedeniyle cezaevi kantinlerinin kapalı olması sebebiyle mağduriyet yaşayan ailelere simit, çay ve kahvaltılık ikram eden dayanışma grubu, görüşe gelen her aileyle tek tek konuşarak kendilerini tanıttı.

Kurulan dayanışma ağı kapsamında, ailelere maddi ve manevi destek, barınma yardımı, avukat desteği ve psikolojik destek sağlanacağı duyuruldu.

Anne-Baba Dayanışma Ağı, tutuklu öğrencilerin aileleriyle sürekli iletişim halinde olacaklarını ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

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