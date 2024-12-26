Anne Kart’a yoğun ilgi, sayı 6 Bin 580’e ulaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Anne Kart uygulaması yoğun ilgi gördü. Anne Kart uygulamasından her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibi anne faydalanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı projeyle annelerin ulaşım masraflarını hafifletmek, ev ekonomilerine katkı sunmak ve annelerin sosyal hayata katılımını desteklemek amaçlanıyor. 0-5 yaş arası çocuğu olan annelere destek olmak amacıyla başlayan, aylık 60 biniş ile ücretsiz ulaşım sağlayan proje kapsamında başvuruların başladığı ekim ayından itibaren bugüne kadar 6 bin 580 anneye, Anne Kartları teslim edildi.

Proje, sadece ulaşım desteği sağlamakla kalmayıp ailelerin yaşam kalitesini artırmayı da hedefliyor. Anne Kart, annelerin, çocuklarıyla birlikte kenti daha rahat keşfetmelerine olanak tanıyor, sosyalleşmelerine katkı sunuyor. Bu proje, aile bütçesine sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışla hayata geçirilen Anne Kart’ın yanı sıra Kent Lokantası, Halk Ekmek, Halk Mandıra vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

“MANİSA’MIZI DAYANIŞMANIN ÖRNEK KENTİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Aile ekonomisine katkıda bulunmak için başlatılan projenin yoğun ilgi görmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Zeyrek, “artan barınma giderleri, yükselen gıda fiyatları, yüksek enflasyon ve derinleşen ekonomik yoksulluğu göz önüne alarak, ailelerimize katkı sunabileceğimiz bir projeyi söz verdiğimiz gibi hayata geçirdik. Annelerimizin, Anne Kart’a gösterdiği yoğun ilgiden çok memnunuz. 0-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere bir nebze de olsa katkı sağladığımız projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Manisa’mızda dayanışmanın çeperini büyütmeye devam edecek, toplumun tüm kesimlerine dokunacağız. Katılımcı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak, projeler ve çalışmalar ortaya koymaya devam edecek, Manisa’mızı dayanışmanın örnek kenti haline getireceğiz” dedi.

Anne kart başvurusunu yapmak için manisa.bel.tr resmi web sitemizi ziyaret ederek ana sayfada yer alan başvuru butonuna tıklayabilirsiniz.