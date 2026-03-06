Anne, şikayetini çekmişti: Zehra Kınık davasında nihai karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme, anne Hasret Doğan'ın şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçmesine rağmen, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'e yerel mahkeme tarafından verilen 2 yıl 6 ay hapis ve 1 yıl süreyle sürücü belgesinin geri alınması cezasını esastan onadı.

İstinaf Mahkemesi'nin 2 Mart 2026 tarihli oybirliğiyle aldığı kararla, sanığın cezası paraya çevrilmediği gibi hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı da uygulanmadı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Aralık 2025 tarihli kararına yönelik yapılan istinaf başvurularını inceleyen İstinaf Mahkemesi, sanık müdafiinin itirazlarını yerinde görmedi. Mahkemenin gerekçeli kararında, yerel mahkemenin yargılamasında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığı belirtildi. Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından sanık tarafının istinaf başvurusu esastan reddedildi.

ŞİKAYETİNİ ÇEKMİŞTİ

Davanın seyri, anne Hasret Doğan'ın şikayetini geri çekmesiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Hasret Doğan, yerel mahkeme üzerinden İstinaf'a gönderdiği dilekçesinde, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Genel infaz kuralı gereği, verilen hapis cezasının yarısı cezaevinde çekilir. Bu durumda 30 ayın 15 ayı cezaevinde geçirilmesi gerekir. Ancak denetimli serbestlik uygulamaları dikkate alındığında, hükümlü iyi halli sayılırsa cezaevinde kalınacak süre daha da kısalabilir.

2020 yılında yapılan infaz düzenlemesiyle birlikte, belirli suçlar dışındaki birçok ceza için denetimli serbestlik kapsamı genişletildi. Bu nedenle 2 yıl 6 ay ceza alan bir kişi genellikle 6-12 ay arasında fiilen cezaevinde kalabilmektedir.