Anne sütü nasıl artırılır? Bebekler nasıl emzirilmeli? Uzmanlar açıkladı

Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, anne sütünün bebekler için hayati önem taşıdığını belirterek, annelere emzirme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

ANNE SÜTÜ BEBEĞİN İLK 6 AY İÇİN EN DEĞERLİ BESİN

Doğumdan itibaren bebeklerin ilk altı ay boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayan en ideal besin kaynağının anne sütü olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hekimoğlu, sütün içeriğinde bebeğin büyüme ve gelişmesine katkı sağlayan protein ve karbonhidratların bulunduğunu vurguladı.

Özellikle doğum sonrası ilk günlerde salgılanan ve “kolostrum” olarak bilinen ilk sütün, bağışıklık sistemini güçlendiren maddeler açısından çok zengin olduğunu hatırlatan Hekimoğlu, bu sütten faydalanan bebeklerin bağışıklık sisteminin daha güçlü olacağını ifade etti.

EMZİRME, BEBEKLERİ HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

Anne sütüyle beslenen bebeklerin ortakulak enfeksiyonu, zatürre, alerjik ve bağırsak hastalıklarına karşı daha dirençli olduğunu belirten Hekimoğlu, aynı zamanda bu bebeklerin obezite ve diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma risklerinin daha düşük olduğuna dikkat çekti.

SÜTÜ ARTIRMAK İÇİN SIK EMZİRME VE SU TÜKETİMİ ŞART

Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, annelerin bebeklerini sık sık emzirmesi gerektiğini belirterek, “Sık emzirme ve bol su tüketimi, anne sütünü artırmanın en etkili yoludur. Bebek ne kadar çok emerse, annenin sütü de o kadar artar” şeklinde konuştu.

Bebeklerin her ağladığında 15-20 dakika emzirilmesinin yeterli olacağını kaydeden Hekimoğlu, her emzirmenin başında gelen sütün düşük yağ içerikli "ön süt" olduğunu, emme devam ettikçe gelen "son süt"ün ise yüksek yağ oranı nedeniyle bebek için önemli bir enerji kaynağı oluşturduğunu ifade etti.

EMZİRMEK SADECE BEBEĞE DEĞİL ANNEYE DE FAYDA SAĞLIYOR

Emzirmenin annelere de birçok olumlu etkisi olduğunu belirten Hekimoğlu, “Anne ne kadar çok emzirirse doğum sonrası rahim toparlanması o kadar hızlı olur. Aynı zamanda emzirme, doğumda alınan kiloların verilmesine yardımcı olur” dedi.

Ayrıca emzirmenin, anneleri meme, yumurtalık ve rahim kanserlerine karşı koruyucu etki sağladığını da vurguladı.

ALTINCI AYDA EK GIDAYA GEÇİLMELİ

Son olarak düzenli beslenen bir bebeğin her ay en az 500 gram alması gerektiğini belirten Doç. Dr. Hekimoğlu, altıncı aydan itibaren ise ek gıdaya geçilmesinin önemine dikkat çekti.