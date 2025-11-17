Anne ve iki çocuk hayatını kaybetmişti: Baba Servet Böcek de yaşamını yitirdi

Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve İstanbul Fatih'te konaklayan bir ailenin başına gelen zehirlenme faciasında anne ile 2 çocuğun hayatını kaybetmesinin arından baba Servet Böcek de yaşamını yitirdi.

Gelişmeyi İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner duyurdu. X hesabından açıklama yapan Güner, "Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı. Çocuklar yaşamını yitirmişti.

Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı ancak Çiğdem Böcek cumartesi sabahı yaşamını yitirmişti.

Ailenin ilk olarak gıda zehirlenmesi yaşadığı düşünülürken yeni bir gelişme yaşanmıştı. Ailenin kaldığı otelde giriş kattaki bir odada tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ailenin zehirlenmesine neden olmuş olabileceği değerlendirilmişti. Soruşturmada ilaçlamada kullanılan alüminyum fosfitin, banyo boşluğundaki havalandırma aracılığıyla ailenin odasına sızarak zehirlenmeye yol açmış olabileceğine yoğunlaşılmıştı.

BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti.

O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.