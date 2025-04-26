Anne ve kızı elektrik akımına kapılmıştı: EPDK'den açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Osmaniye'de sulama kanalında elektrik akımına kapılan biri çocuk iki yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olan olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, yaşanan bu olayın basit bir kaza olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek ihmali bulunanların ivedilikle tespit edilip "en ağır şekilde cezalandırılacağı" ifade edildi

DENETİM EKİBİ BÖLGEDE

Soruşturma kapsamında denetim ekibinin bölgeye yönlendirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede görev yapan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketinin olaydaki dahli ve varsa ihmal ya da ihmalleri titizlikle araştırılacaktır. Söz konusu iki şirketten alınacak savunmaların ardından gereken adımlar kurumumuz tarafından hızla atılacak, sorumluluğu tespit edilenler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Elbette bu soruşturma sürecinin sonunda ortaya çıkacak hiçbir karar kaybettiğimiz iki canı geri getirmeyecektir. Unutulmamalıdır ki, en yetkilisinden saha elemanına kadar elektrik ve doğalgaz dağıtım sektöründe görev yapan her bir çalışanın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularda ihmalkar davranmaya ya da sürecin gerektirdiği sorumluluklarını aksatmaya hakkı yoktur, olamaz."

Açıklamada, "Yaşanan bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz" ifadesi kullanıldı.