Anne ve kızı muhtarlık seçiminde rakip oldu

Kastamonu’da anne ile kızı muhtarlık yarışında birbirlerine rakip oldu. Farklı yerlerde seçim çalışması yapan anne ve kızı, bastırdıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak hem projelerini anlatıyor hem de oy istiyor.

Kastamonu il merkezindeki 16 bin seçmeni bulunan Saraçlar Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimler için muhtar adayı oldu. Aynı mahallede muhtarlık için aday olan anne ve kızı birbirine rakip oldu. Sokak sokak gezerek projelerini anlatan anne ve kızı, bastırdıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak oy istiyor. Seçim çalışması için gittikleri bölgeleri birbirlerinden saklayan anne ve kızı, farklı yerlerde farklı zamanlarda seçim çalışması yapıyor.

“VARSA BİZDEN İYİSİ, İKİMİZDEN BİRİSİ”

“Varsa bizden iyisi, ikimizden birisi” sloganıyla muhtarlık çalışmalarını yürüttüğünü anlatan anne Mıcık ise “Kızım geldi ’anne ben de muhtar adayı olmak istiyorum’ dedi. Ben de ol kızım dedim. Bana çok fazla tehditler geldi, bazı muhtar adayları seçimden çekilmemi istedi. ’Aday olma’ dediler. Aslında ben de ilk zamanlar muhtarlıktan çekilmeyi düşünüyordum, belki başım da çok ağrır diye düşündüm. Baktım demek ki güçlü bir adayım, bana bu yüzden haber gönderiyorlar. Ben de bundan sonra çekilmem dedim. Sonra kızım geldi, ’anne ben de aday olacağım’ dedi. Ben de tamam kızım sen de ol, beraber anne-kız yarışırız dedim. Ben onun annesiyim. İnşallah hayırlımız hangimiz ise o olsun. Allah’ın izniyle. Tepki çok fazla olmuyor ama bazen de tepki gösterenler çıkıyor. Bazen bana da söylüyorlar, bazen Serap’a da ’keşke bir taneniniz çıkmasaydı’ diyorlar. Ben de inat ettim, geri adım atmam dedim. Serap’a ’sen niye aday oldun’ diyenler var, o da ’gençlere örnek olmak için aday oldum’ diyor. İnşallah ikimizden birimiz muhtar olur” diye konuştu.

Seçimlerden umutlu olduğunu söyleyen Kadriye Mıcık, “Hiç heyecanlı değilim. Seçimlerden umutluyum, inşallah muhtar olurum. Allah izin verirse çok kişinin elinden tutmayı düşünüyorum. 25 yıl tezgahtarlık yaptım. Giyim üzerine 25 yıl boyunca çalıştım. Kantin çalıştırdım, birçok iş dalında çalıştım. Gariban insanların her zaman yanında oldum. Beni de zaten arkadaşlarım, komşularım teşvik etti, ’sen muhtarlığın da üstesinden gelirsin’ dediler. O yüzden ben tekrar muhtar adayı oldum” şeklinde konuştu.



