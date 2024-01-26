Anne ve oğlunun yaşadığı ev alevlere teslim oldu

Denizli’de anne ve oğlunun yaşadığı ev alevlere teslim oldu. İşe gitmek için uyandığı sırada yangının fark eden adam, annesiyle kendisini son anda kurtardı.



Yangın, Babadağ ilçesi Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şahin Karabulut’un yaşlı annesi ile birlikte yaşadığı evde yangın çıktı. Sabah işe gitmek için uyanan Karabulut, annesini de alarak son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangının elektrik panosundan çıkmış olabileceği ihtimali üzerine durulduğu öğrenildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.