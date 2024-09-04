Anneannesini öldüren eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında kamu davası açıldı

Ankara'da rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldüren Bedirhan Şener hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.

Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu olan Bedirhan Şener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme”, “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “6136 sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

3 HAFTA GÖZETİM ALTINA KALMIŞTI

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, 31 Temmuz'daki cinayetin ardından Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen raporda, "gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, 'üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu" belirtilerek, şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun "akıl sağlığıyla" alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Meneviş Sokak’ta ikamet ettikleri evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner’i tabancayla rehin almıştı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner’i silahla vurarak öldürmüştü. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.