Annedeki idrar yolu enfeksiyonunun önlenmesi prematüre doğumu azaltıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kahveci, annedeki idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesiyle prematüre doğumların azalacağını söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu da olan Kahveci, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık anlamında gelişmiş ülkeler seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de yaklaşık yüzde 10-12 arasında prematüre doğum gerçekleştiğini ifade eden Kahveci, "Prematüre doğumların çeşitli sebebi var. Bunun bir kısmı tüp bebekler, bir kısmı annedeki idrar yolu ve doğum kanalı enfeksiyonları. Bu enfeksiyonlar kontrol altına alınırsa prematüre doğan bebek sayısı azalacaktır. Prematüre bebeklerin çok fazla sağlık problemi oluyor. Prematüre doğum sayısını azaltmak için annelerin sık sık kontrole gitmeleri, enfeksiyonlarını kontrol ettirmeleri gerekiyor" dedi.