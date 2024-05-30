Anneler adalet yolunda

Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı’na gitmek için Van’dan Ankara’ya doğru yola çıkan tutuklu yakınları, mücadelelerinin “özgürlük, adalet ve barış” mücadelesi olduğunu vurguladı. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) öncülüğünde bir araya gelen Barış Anneleri ve tutuklu yakınları Adalet Bakanı ile görüşmek ve taleplerini iletmek üzere Van’dan Ankara’ya doğru yola çıktı.

Barış Annelerinden Emine Engüdar cezaevindeki direnişlerin sesi olmak üzere Ankara’ya gittiklerini belirterek, “Bu ülkeye barış ve özgürlük gelsin istiyoruz ve bunun içinde bütün çabalara giriyoruz. Yıllardır hukuksuz bir şekilde yürütülen politikalar ‘dur/ demek için bugün cezaevlerindeki tutsaklar, aile ve telefon görüşlerine çıkmıyor. Tutsaklar için barış ve özgürlük istiyoruz.”