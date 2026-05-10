Anneler Günü'nde evlat acısına adalet acısı eklendi: Yeşim Akbaş'ın annesinden çağrı

Meral DANYILDIZ

Manisa’nın Demirci ilçesinde, 14 Nisan 2023 sabahı komiser yardımcısı Doğan Can Y.’ye ait lojmanda başından vurulmuş halde bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın ölümü üzerindeki sis perdesi hala aralanmadı. Yeşim’in annesi Anneler Günü'nü kızının mezarı başında adaleti bekleyerek geçiriyor.

DELİLLER ORTADA, TUTUKLU YOK

Yerel mahkemenin verdiği beraat kararı ailenin acısını katladı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın beraat kararının bozulmasını istemesi ve hazırlanan bilirkişi raporlarında atışın "uzak mesafeden" yapıldığının belirtilmesi umutları yeniden yeşertti. Bilimsel raporlar, Yeşim'in kendi canına kıymasının fiziksel olarak imkansız olduğunu ortaya koydu. Süreçteki usulsüzlükler bununla da sınırlı kalmadı. Olay yeri incelemesi öncesinde silahın yerinin değiştirildiği ve sanığın ellerindeki barut izlerini yok etmek için kolonya kullandığına dair kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, iki polis memuru hakkında "delil karartma" davası açıldı.

"DOSYAYI YENİDEN AÇIN, ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELECEK"

Yargıtay’ın vereceği kararı bekleyen Aysun Akbaş, bugünü yine kızı olmadan geçirmenin ağırlığını yaşıyor. BirGün’e konuşan Akbaş, "Yemin ederim o adaleti bulacağım" diyerek kararlılığını vurguladı:"Benim kızım intihar etmedi, bunu baştan beri söylüyorum. Bu artık kanıtlandı. 26 yaşında bir evlat kaybettim, onun mücadelesini nefesimin sonuna kadar vereceğim. Her şey ispatlanmışken dosya yeniden açılsın. Açıldığı zaman zaten her şey çorap söküğü gibi gelecek. Her şey örtüldü; bir cinayet davası üç celsede biter mi? Üç celsede kapattılar.

"BİZİM DOSYAMIZ NEREYE SIĞIYOR?"

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in "faili meçhul cinayetler ve takipsizlik kararı verilmiş dosyalar yeniden incelenecek" yönündeki açıklamaları anne Akbaş’ta önce heyecan, sonra hayal kırıklığı yaratmış. Akbaş, bu duruma şu sözlerle sitem etti: "Dosyamız kapandığı için çok heyecanlanmıştım. Meğer bizimkinin faili belli diye faili meçhul sayılmıyormuş. Biz bu kategoriye girmiyor muyuz? Bizimki hangi araştırmaya sığıyor? Eski Adalet Bakanı'na yüzlerce kez seslendim, şimdi Sayın Gürlek'e yeniden sesleniyorum."

"ÖZEL GÜNLERDE ACIM DAHA DA KATLANIYOR"

Özel günlerde acısının daha da katlandığını kaydeden Aysun Akbaş, adalet yerini bulana kadar susmayacağını belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Benim hiç korkmamam gereken yerde, polis lojmanında ben kızımı kaybettim. Zaten çok acı bir şey yaşıyorum, özel günler bu yükü daha da ağırlaştırıyor. Evlat acımın üstüne bir de adalet acısı eklendi. Böyle günlerde her şey daha da katlanıyor."

Yeşim Akbaş davasında, delil karartmakla suçlanan polislerin yargılandığı dava Temmuz 2026'ya ertelenirken; gözler Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden çıkacak bozma kararında.