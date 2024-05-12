Anneler Günü’nde adalet arıyorlar

Anneler Günü, ülkenin her bir köşesinde binlerce annenin çocukları için verdikleri adalet mücadelesinin altında kutlanacak bir gün olmaktan çok uzak. Yıllardır adalet mücadelesi veren annelerin tek talebi var o da adalet.

Deniz GÜNGÖR

Bugün Anneler Günü… Ülkenin dört bir yanında çocukları için mücadele eden sayısız anne için ise bu gün kutlanacak bir gün olmaktan çok uzak…

Kaçırıldıktan sonra kaybedilen oğlu Ferhat Tepe için adalet arayan Zübeyde Tepe, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın annesi Rahmiye Kahraman, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Çorlu Tren Faciası'nda hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz ve AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının silahlı saldırısında 2 çocuğunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar…

Çocukları için adalet arayan annelerin mücadelesi sürerken bu liste görünenden daha da uzun. Ancak günler, aylar ve yıllar geçse dahi bu uzun listedeki annelerin hepsinin ortak bir talebi ve arayışı var; adalet.

DÜNYAM TERSİNE DÖNDÜ

Özgür Gündem Gazetesi Bitlis Muhabiri Ferhat Tepe, 28 Temmuz 1993’te evinden çıkarken sivil giyimli ve telsizli kişiler tarafından kaçırıldı. Henüz 18 yaşındaki Ferhat Tepe, 8 Ağustos 1993’te Elazığ’da, Hazar Gölü’nün Sivrice kıyısında bir balıkçı tarafından ölü olarak bulundu. Tepe’nin ağır işkence görmüş cansız bedeni kimsesizler mezarlığına gömüldü. Oğlu katledildiğinde 44 yaşında olan Zübeyde Tepe, yıllardır Anneler Günü’nü kutlamadığını söyledi. “30 yıldır adalet mücadelesi içerisindeyiz” diye konuşan Tepe, “Oğullarımızın katillerinin adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz. Ferhat’ın kaybedilmesinden sonra bu acıyı hissettim, dünyam tersine döndü. Ne bayramımız, ne düğünümüz ne de Anneler Günümüz oldu. Çocuklarım hediye getiriyor ama ‘Bırakın masanın üzerine’ diyorum çünkü benim için bu gün artık önemli değil” dedi.

Zübeyde Tepe - 30 yıl önce kaybedilen Ferhat Tepe’nin annesi

Oğlu için verdiği adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Tepe şunları söyledi: “Hak, hukuk, demokrasi diyorlar ancak bunların hiçbiri yok. 30 yıldır bu mücadeleden vazgeçmedim ölene dek de vazgeçmeyeceğim. Oğlumun ölümü faili meçhul değil failleri belli. Ancak adalet yerini bulmadı.”

ANNELİK GÖREVİM BİTMEDİ

6 Şubat depremlerinde Maraş’ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’nda oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Nesibe Kaya Zabun ve 6 aylık torunu Asude Zabun’u kaybeden Nurgül Göksu, 2 yıldır Anneler Günü’nü kutlayamadığını söyledi. Gelini Zabun’un Anneler Günü’nü hiç kutlayamadan hayatını kaybettiğini söyleyen Göksu, “Asude doğmadan önce ona ‘Bu senenin en güzel annesi sen olacaksın’ demiştim. Nesibe benim kızım ve benim kızım yavrusuyla bu günü kutlayamadı. Kolon kesen pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 8 aydır firariler. Bize gözyaşları içindeyken Anneler Günü’nü hatırlatıyor bu insanlar” dedi.

Nurgül Göksu - Ezgi Apartmanı’nda ölen Ahmet Can Zabun’un annesi

Ezgi Apartmanı’nda birçok kişinin çocuğunu kaybettiğini söyleyen Göksu, “Bugün hepimizin yüreğinde hiç geçmeyen o ateş daha da alevlenecek. Bir anne olarak evladımı kaybettim ama insanın annelik görevi bitmiyor. 3 evlat kaybettim ama adalet mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Artık sessimizi duysunlar, bana verebilecekleri en güzel hediye evlatlarımın ölümüne sebep olan kişilerin bulunması” ifadelerini kullandı.

Göksu son olarak şunları söyledi: “Sosyal medya hesaplarımı kapatarak sesimi kısmaya çalıştılar ancak siz bir annenin sesini kısabilir misiniz? Yüreğindeki acıyı alabilir misiniz? Benim sesimi kısamazsınız.”

SUÇSUZ YERE ORADA

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın annesi Rahmiye Kahraman ise 2 yıldır oğlundan uzakta Anneler Günü’nü yaşadığını söyledi. Tayfun Kahraman’ın suçsuz bir şekilde hapishanede tutulduğunu söyleyen Kahraman, “En yakın zamanda çıkmasını istiyoruz çünkü hakkında bir delil yok” dedi.

Rahmiye Kahraman - Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın annesi

Kahraman son olarak şunları söyledi: “Eskiden her gün telefonda konuşurduk ancak şimdi ayda bir açık görüş hakkımızın dışında görüşme şansımız yok. Orada olduğu için, suçsuz yere yattığı için üzgünüz. En yakın zamanda kızı Vera’ya, eşi Meriç’e ve bizlere kavuşmasını istiyoruz.”

ANNELER AĞLAMASIN

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, ANKA’ya verdiği demeçte oğluyla son Anneler Günü'nü o yıl yaşadıklarını anlatarak, 10 yıldır adalet aradıklarını belirtti. Elvan, "10 yıldır acaba Anneler Günü benim için nasıl geçiyor diye sorarsanız geçmiyor desek daha doğru. Hâlâ kızlarım, 'Anneciğim Anneler Günün kutlu olsun' diyemiyorlar. Ben de buna müsaade etmiyordum çünkü öyle bir şey olmuştu ki o kelimeyi bile duymak istemiyordum. Zindanlar içerisindeyiz. En ağırı da adalet arıyoruz, bulamadık” dedi.

Çorlu Tren Faciası’nda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz ise oğlu olmadan geçirdiği altıncı anneler günü olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

“Unutmayın acı bedeller ödeyerek verdiğimiz bu zorlu mücadele bir daha kimse anne ve çocukları birbirinden ayırmasın diye.”

Urfa’nın Suruç ilçesinde AKP’li Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının silahlı saldırısında 2 çocuğunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar’ın Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi Anneler Günü’nde de devam etti. “Anneler ağlamasın ben adaleti herkes için istiyorum'' sözleriyle adalet talebini yineleyen Emine Şenyaşar, şunları söyledi: “Adaleti herkes için istiyorum. Adalet içeriye girip kapıyı üzerine kapatmış. Çıkıp sizin derdiniz nedir demiyorlar. Bize zulmediyorlar, 6 senedir böyle geziyorum. Ailemin hepsini öldürdüler. Bu zulüm nereye kadar devam edecek?''