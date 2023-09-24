Anneler ve sırları

Joanna Fogg’un yönettiği Sonsuz Sır’da Tilda Swinton aynı anda bir anne ve kızı canlandırıyor. Film ilerledikçe yıllardır gömülü olan sırlar gün yüzüne çıkıyor.

Deniz Burak BAYRAK

Dünya sinemasında çok özel bir yeri olan Tilda Swinton’ın aynı anda bir anne ve kızı başarılı bir şekilde canlandırdığı, Joanna Fogg’un yönettiği Sonsuz Sır, dokunaklı ve endişe verici bir film. Aslında en özet hâliyle bir hayalet hikâyesi. Böyle tanımlayınca bir korku filmi olduğunu düşünmeyin. Korku unsurlarının yer yer kullanıldığı bir gerçekse de korkutmayan bir gizem filmi demek de uygun düşer.

Yapımcı koltuğunda Martin Scorsese yi gördüğümüz, prömiyerini de 79. Uluslararası Venedik Film Festivali’nde yapan film, puslu bir sekansla açılıyor; bu teknik tercih birçok sekansta da devam ediyor. Görüntü ilk etapta Diğerleri (The Others)’ni anımsatıyor. Bir arabanın içinde anne Rosalind ve kızı Julie’yi görüyoruz. Issız bir yolda ilerleyen araba, varmak istedikleri ve görüntüsüyle son derece gotik unsurlar içeren bir otele geliyor. Julie’nin ısrarla zemin katta kalmak istememesi izleyicide geçmişte burada istenmeyen bir şeylerin yaşandığı izlenimi uyandırıyor. Tekinsiz görünümlü bir mekânda muamma bir annenin hikâyedeki varlığıyla ürkütse de yönetmen için kişisel bir deneyim demek yerinde olur.

ODALAR HİKÂYELER BARINDIRIR

Julie’nin yaşlı annesini otele getirmesindeki amaç; yıllar önce ailesinin bir mülkü olan ve yaşamının bir dönemini burada geçiren annesinin geçmişine ilişkin bir şeyler öğrenebilmek. Mümkünse de annesini anlatan bir film çekebilmek. Annesiyle bağlantı kurmakta yaşadığı zorluğun duyumsandığı anlarda bunun doğru olup olmadığı ikilemine yoğun bir vurgu var. Rosalind’in zaman zaman anlattığı anıları gizlice kaydeden Julie yalnızken annesinin hakkına tecavüz ettiğini düşünüyor. Bu bir noktada etik kavramını hatırlatırken Rosalind’in anılarını aktarırken yansıttığı üzüntü kızında duygusal bir çöküntüye de işaret ediyor. Mekânın her noktasında yaşanmışlık izleri Rosalind’in “Odalar böyledir, hikâyeler barındırır.” sözüyle anlam kazanıyor. Rosalind o evde hem bir bebek düşürüyor hem de İkinci Dünya Savaşı sıralarında bir yakınını kaybediyor.

SWINTON’IN DEV OYUNCULUĞU

Yönetmenin gizemli ve ürpertici ögeleri yansıtışı; mekânın boşluğu, açılan kapılar, tıkırtılar, rüzgârın uçuşturduğu perdeler gibi unsurları kullanan bir tavırla görünürleşiyor. Joanna Fogg otobiyografik unsurlarla bezediği Sonsuz Sır’da merak uyandıran flüt sesi ya da karanlık çekim tekniğiyle Julie karakteri üzerinden her insanın yaşayabileceği psikolojik açmazları dile getirmeye çalışıyor. Sıkıntılı anlarda ise karşısına ona kendini iyi hissettiren Bill (Joseph Mydell) çıkıyor. Öte yandan filmin başından neredeyse son sekansına kadar sadece Julie’nin duyduğu bir sese tanık oluyoruz. Sinema sanatında genellikle yalnızca başkahramanın duyduğu sesin kahramanın psikolojik iyi olmama hâlini yansıtan örnekler var. Sonsuz Sır buna da referans veren bir çalışma olmuş.

Sonsuz Sır; tek mekânda, az oyuncuyla beyazperdeye aktarılan küçük ölçekli bir film. Ancak özellikle Swinton’ın dev oyunculuğu, yönetmenin takdir edilesi başarısı, anne-kız ilişkisine olan yaklaşımı ve duygu dolu senaryosuyla bir hayalet hikâyesinden çok daha fazlası. Gotik dramın en seçkin ve zarif örneklerinden.