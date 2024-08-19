Anneleriyle tutsak olan çocuk sayısı açıklanmıyor

Cezaevinde anneleriyle kalan çocukların sayısının gizlendiğini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, bilgi edinme yoluyla sorduğu soruya Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, cezaevinde anneleriyle kalan çocuk sayısının gizlendiğini açıkladı.

İlgezdi, bilgi edinme yoluyla sorduğu soruya Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi. İlgezdi, "Madem bu sayı günlük olarak değişiyor; hapishanede annesiyle kalan çocukların sayısında önceki yıllara göre düşüş olduğunu' nasıl açıklıyorsunuz? Bu nasıl bir mantıktır?" diye ifade etti.

Kamuoyundan bilgi gizleyen yöneticilerin görevden alınması gerektiğinin altını çizen İlgezdi, annesinin yanında kalan çocuk sayısının sanılanın aksine arttığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı. "Bu bilgiyi gizlemek için her yolu deniyorlar. 'Günlük olarak annesinin yanında kalan çocuk sayısı değişmektedir' demek yerine, önergede net olarak sorduğum '1 Ekim 2023 tarihi itibariyle ebeveyniyle birlikte Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan çocuk sayısı nedir?' sorusunun yanıtını vermek zorundaydınız. Bu soruya yanıt vermeyen tüm yetkililer suç işlemektedir. Bu bilgiyi gizleyen Bakanlık yetkililerinin görevden alınması, onları koruyan yöneticilerin de istifa etmesi gerekiyor. Çocuklarımız sayılamaz hale gelmişse vay ki halimize! Bu işin peşini bırakmayacağım. Şeffaf rakamlar açıklanan kadar ısrarla bu konuyu dile getireceğim."

ANNE-ÇOCUK ÜNİTESİ YOK

Sincan ve Diyarbakır Cezaevlerinde 4 adet anne-çocuk ünitesinin, Rize, Muğla, İzmir, Elmadağ, Sivrice, Sivas ve Sakarya Ceza İnfaz Kurumlarında ise birer çocuk dostu alanın bulunduğunu hatırlatan CHP'li İlgezdi, "Sadece iki cezaevinde anne çocuk ünitesi var. 7 cezaevinde ise çocuk dostu alan var. Bunların kapasiteleri yeterli mi bilinmiyor, neden tüm cezaevlerine anne- çocuk ünitesi yapılmadığı açıklanmıyor. Tüm kadın cezaevlerinde anne- çocuk ünitelerinin yapılması gerekiyor. Ancak yıllardır iktidar bu konuda gerekli girişimlerde bulunmuyor" dedi.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin (CİSST) tespitlerine göre şu an 0-6 yaş arası cezaevlerinde kalan çocuk sayısı ise 552.