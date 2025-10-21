“Annen seçti” savunması: Boşuna Trump’ın sözcüsü değil!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir muhabirin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası görüşmesi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi kimin seçtiğine ilişkin sorusuna "Annen seçti" yanıtını vermesinin ardından, muhabiri "Trump'a saldıran solcu aktivist" olarak nitelendirerek kendini haklı göstermeye çalıştı.

Leavitt, ABD'de yayın yapan Huffington Post muhabiri S.V. Date'in "Budapeşte'yi kim seçti?" sorusuna "Annen seçti" karşılığını vermesinin ardından, X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Muhabir S.V. Date'yi "uzun süredir Trump'a saldıran, Demokrat söylemlerini tekrarlayan bir solcu aktivist" olarak nitelendiren Leavitt, "Gerçek muhabir gibi davranan aktivistler mesleğe zarar veriyor" ifadesini kullandı.

KÜSTAH CEVAP

Huffington Post'un 17 Ekim tarihli haberinde muhabir Date, Sözcü Leavitt'e attığı mesajda, Trump'ın Ukrayna'da barış konulu görüşme için Budapeşte'yi seçmesinin sembolik anlam taşıdığını belirtmişti.

Date, aynı mesajda Ukrayna'nın nükleer silahlardan arınmasının ardından İngiltere, ABD ve Rusya tarafından 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair güvence verdiğini hatırlatmasının ardından, Trump-Putin görüşmesi için bu kenti kimin seçtiğini sormuştu.

Leavitt de buna yanıt olarak "annen seçti" cevabını vermişti.

KAROLINE LEAVITT KİMDİR?

4 Ağustos 1997’de Atkinson, New Hampshire’da doğan Leavitt, Cumhuriyetçi Parti üyesi.

2019 yılında, Trump ilk döneminde, henüz 22 yaşındayken Beyaz Saray’daki Başkanlık Yazışma Ofisi’nde çalışmaya başladı. Sonrasında Beyaz Saray Basın Ofisi’nde asistan basın sekreteri oldu.

2022’de New Hampshire birinci kongresi bölgesi için Kongre’ye aday oldu, Cumhuriyetçi ön seçimleri kazandı fakat genel seçimde kaybetti.

20 Ocak 2025’te Donald Trump ikinci dönemiyle başlayan yönetimde Beyaz Saray Basın Sekreteri olarak göreve başladı. Bu görevdeki atamasıyla tarihte bu göreve gelen en genç kişi oldu.

Bir muhafazakar olan Leavitt’in aile şirketleri arasında bir dondurma standı ve ikinci el kamyon bayisi yer alıyor.