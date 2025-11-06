Annesi aleyhine mesajları ortaya çıkmıştı: Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 3 kişinin tanık olarak dinlenmesinin ardından yeniden ifade verdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yalova Adliyesi'nde beraberindeki B.D. ve Ç.K. ile tanık olarak ifade veren F.A'nın iddiaları üzerine, Tuğyan Ülkem Gülter'in tekrar ifadesine başvuruldu.

Gülter, ifadesinde, çeşitli televizyon kanalları ile medyada yayınlanıp çarpıtıldığını iddia ettiği cep telefonu mesajlarını, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla aile dostları B.D'ye yazdığını belirtti.

"Yeter artık, ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim" şeklinde mesajlar attığını anımsadığını anlatan Gülter, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra hatta hatırladığım kadarıyla 3 ya da 4 gün sonra kardeşim Tuğberk beni annemle barıştırmak için vesile oldu. Hatta Çınarcık'ta bir plajda kızım, kardeşim, Çiğdem abla da yanımdayken annemle birbirimizden karşılıklı özür diledik. Plajdan sonra da annemin arabasına binerek annemin evine döndüm ve birlikte yaşamaya devam ettik. Bu dargın olduğumuz süreç içerisinde annem de beni arayarak alkolün etkisiyle bana 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm.' gibi sinirle söylenen sözler söylüyor, hatta küfür ediyordu. Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ediyoruz. Çünkü annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi, sinirlenince de alkolün etkisiyle ne konuştuğunu bilemezdi. Çok bu tarz incitici veya tehditvari sözler söyleyince ben de sinirlenirdim."

"MESAJLAR ÇOK KIRGIN OLDUĞUM DÖNEMDE"

Annesinin son dönemde çıktığı mekanın işletmecisi olan F.A'nın sosyal medyada ya da televizyonda çeşitli iddialarda bulunduğunu ve bir şekilde aile dostu olan, normalde evlere temizliğe giden B.D'ye ulaştığına değinen Gülter, şöyle devam etti:

"Beni tanıyıp tanımadığını sormuş. B.D. de 'Evet tanıyorum, hatta çok yakınız.' demiş. F.A, 'Ben sana inanmıyorum, madem bu kadar yakınsınız mutlaka mesajlaşmışsınızdır, bana ikinizin arasındaki mesajları ekran resmi alıp bana gönder ben inanayım görüştüğünüze' diyor. B.D. abla da ekran resmini kabul etmiyor. Bunun üzerine F.A. 'O zaman ben sana tarif edeyim mesaj kısmına gir ekran yansıt bende o şekilde göreyim' diyor. O esnada görüntülü konuşuyorlar ve F.A. ekran kaydı alıyor. Bu şekilde benim yukarıda bahsettiğim B.D. ile yazıştığım mesajları kendisi telefonda kayda alıyor ve bunu televizyonlara veriyor. Sanki bu mesajları ben yeni yazmışım gibi yansıtıyor ve annemi aslında düşmediğini, birisi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek hakkımızda isnatlarda bulunuyor. Mesajlar benim çok kırıldığım bir dönemde B.D. ablayı çok yakın bulmamdan kaynaklı attığım mesajlardır."

"ANNEMLE BU MESAJLARDAN BİRKAÇ GÜN SONRA BARIŞMIŞTIK"

"Zaten annemle bu mesajlardan birkaç gün sonra barışmıştık" ifadesini kullanan Gülter, şunları belirtti:

"Ben bir de yine Çınarcık'ta oturan soyadını hatırlamadığım ama benim tanıdığım B.D. ablanın da arkadaşı olan Ç. idi. Annemle bu dargın olduğum süreçte B. ablayla birlikte Ç. abi de bana yardımcı olmuştu. Belki B.D'ye attığım bu mesajların benzerini Ç. abiye de atmış olabilirim ama hatırlamıyorum. Onun dışında ben başka kimseye annemle ilgili bu tarz sözler söylemedim. Annemle herhangi bir husumetim yoktur. Zaman zaman anne kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Zaten o tartışmamızdan sonra da birlikte aynı evde yaşamaya başladık."

GÜLTER'İN AVUKATI, İDDİALARDA BULUNAN F.A. HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA TALEP ETTİ

Gülter'in avukatı Rahmi Çelik ise F.A. ve benzer kişilerin Tut'un popülerliğinden prim elde etmek için müvekkiline bir takım sosyal medya platformlarından ve televizyondan iftiralar attığını, F.A'nın birçok kimseyi parayla ya da başka sebeplerle tehdit ederek gerçek olmayan şeyleri konuşturmak istediğini ileri sürdü.

F.A. ile ilgili yasal süreci de başlattıklarını, uzaklaştırma talep ettiklerini de belirten avukat Çelik, ayrıca soruşturma dosyasında olmayan bahsi geçen mesajların olay gecesinden aylar öncesine ait olduğunu ve bu tür paylaşımların sosyal medyada yer almasının da suç teşkil ettiğini ifade etti.

İDDİALARDA BULUNAN F.A. İLE TANIKLARIN İFADELERİ DE ALINDI

Katıldığı programlarda ve sosyal medya hesaplarında Gül Tut'un cinayete kurban gittiğine yönelik iddialarda bulunan F.A. ile beraberindeki B.D. ve Ç.K'nin dosya savcısı tarafından ifadelerine başvuruldu.

Hakkında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Gül Tut'u öldürdüğüne yönelik ifadeleri sorulan F.A, "Ben televizyon programında 'Tuğyan cinayeti itiraf etti' demedim. Tuğyan'ın yakın arkadaşı B.D'ye 'Annemi keşke öyle öldürmeseydim, çok üzüldüm.' dediğini söyledim" ifadesini kullandı.

Tut'un cinayete kurban gittiğine inandığını aktaran F.A, bunu beraberinde getirdiği B.D. ile Ç.K'nin kendisiyle görüşmelerinde anlattıkları söylemler üzerine dile getirdiğini kaydetti.